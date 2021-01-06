В 2020 году в Шымкенте проведен средний ремонт 230 объектов, охвачено 307,2 км дорог. Из них введены в эксплуатацию 211 или 270,5 км.

Об этом по итогам года сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Восстановлено 20 магистральных улиц, 110 внутренних улиц и 100 дорог в отдаленных населенных пунктах.

1) средний ремонт ул.Байтурсынова, протяженностью 3,5 км;

2) средний ремонт ул.Туркестанская, протяженностью 1,9 км;

3) средний ремонт проспекта Республики, протяженностью 5 км;

4) средний ремонт ул.Сырым батыра, протяженностью 4,8 км;

5) средний ремонт ул.Гагарина, протяженностью 5,1 км;

6) средний ремонт ул.Курманбекова, протяженностью 1,9 км;

7) средний ремонт ул.Рыскулова, протяженностью 4,1 км;

8 )автомобильная дорога №1, протяженностью 5,3 км;

9) ул.Калдаякова протяженностью 1,1 км;

10) ул.Аскарова протяженностью 1,1 км;

11) ул.Казиева протяженностью 2,1 км;

12) ул.Аймаутова протяженностью 1 км;

13) ул.Жибек жолы протяженностью 1 км;

14) ул.Анарова протяженностью 1,2 км;

15) ул.Толеби протяженностью 2,6 км;

16) ул.Капал Батыра протяженностью 4,7 км;

17) ул.Тайманулы протяженностью 2,8 км;

18) ул.Жангельдина протяженностью 1,3 км;

19) ул.Рыскулбекова протяженностью 1,4 км;

20) ул.Рашидова протяженностью 2,5 км.

Все данные улицы, кроме проспекта Республики, улиц Рыскулова и Байтурсынова были сданы в эксплуатацию в 2020 году.