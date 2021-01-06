В 2020 году в Шымкенте проведен средний ремонт 230 объектов, охвачено 307,2 км дорог. Из них введены в эксплуатацию 211 или 270,5 км.
Об этом по итогам года сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Восстановлено 20 магистральных улиц, 110 внутренних улиц и 100 дорог в отдаленных населенных пунктах.
1) средний ремонт ул.Байтурсынова, протяженностью 3,5 км;
2) средний ремонт ул.Туркестанская, протяженностью 1,9 км;
3) средний ремонт проспекта Республики, протяженностью 5 км;
4) средний ремонт ул.Сырым батыра, протяженностью 4,8 км;
5) средний ремонт ул.Гагарина, протяженностью 5,1 км;
6) средний ремонт ул.Курманбекова, протяженностью 1,9 км;
7) средний ремонт ул.Рыскулова, протяженностью 4,1 км;
8 )автомобильная дорога №1, протяженностью 5,3 км;
9) ул.Калдаякова протяженностью 1,1 км;
10) ул.Аскарова протяженностью 1,1 км;
11) ул.Казиева протяженностью 2,1 км;
12) ул.Аймаутова протяженностью 1 км;
13) ул.Жибек жолы протяженностью 1 км;
14) ул.Анарова протяженностью 1,2 км;
15) ул.Толеби протяженностью 2,6 км;
16) ул.Капал Батыра протяженностью 4,7 км;
17) ул.Тайманулы протяженностью 2,8 км;
18) ул.Жангельдина протяженностью 1,3 км;
19) ул.Рыскулбекова протяженностью 1,4 км;
20) ул.Рашидова протяженностью 2,5 км.
Все данные улицы, кроме проспекта Республики, улиц Рыскулова и Байтурсынова были сданы в эксплуатацию в 2020 году.