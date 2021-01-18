В каких случаях банк вправе заморозить счет, если держатель счета просрочил кредит в этом банке? Насколько такие действия правомерны?

На вопрос отвечает информационный ресурс Завтрак с юристом. Согласно статье 27 Закона о платежах, на банковский счет клиента могут быть наложены ограничения в виде приостановления расходных операций, временного ограничения распоряжения имуществом, а также наложен арест на деньги, находящиеся на счете, только на основании решений и распоряжений уполномоченных гос.органов или должностных лиц. Например, при неуплате налогов, ведении следственных работ, при подозрении на мошеннические операции и др. Либо по информации Комитета по финансовому мониторингу об организациях и физических лицах, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Арест может быть наложен судами на основании судебных актов и судебными исполнителями на основании постановлений судебных исполнителей, санкционированных прокурором, в порядке, предусмотренном законом.

Самостоятельно банки не имеют права замораживать счета своих клиентов даже при наличии задолженности по кредитам.