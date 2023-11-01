Как решить проблему закредитованности казахстанцев?

Закредитованность, сейчас, самая острая проблема для казахстанцев.

По официальным данным, 84% жителей нашей страны имеют долги. Больше полутора миллионов человек имеют просрочку больше 90 дней. В правительстве предлагают несколько путей решения проблемы. Одно из них — ввести ограничения по условиям потребительского кредитования в банках и категориям получателей.

«Необходимо пересмотреть предельные ставки, суммы и сроки кредитования микрофинансовыми организациями, особенно выдающими займы «до зарплаты». Все предлагаемые поправки должны быть проработаны и внесены в парламент до конца года. Данные меры позволят ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан», — говорит Алихан Смаилов, премьер министр РК.

При этом акции невиданной щедрости закончились. Списывать кредиты вне процедуры банкротства, как раньше больше не будут.

«Эти списания делались потому что, у нас законодательной основы не было, сейчас есть законодательная основа и сегодня вы услышали на заседании, больше 6 тысяч человек уже получили возможность и их уже признали банкротами», — говорит Тамара Дуйсенова, заместитель премьер-министра РК.

Всего же заявления на проведение процедуры банкротства подали 70 тысяч казахстанцев. Большинству из них отказали. Юристы говорят, людям мешают законодательные барьеры.

В первую очередь это урегулирование долга с кредитором. Не все банки и микрокредитные организации идут на это. Получать пеню с заемщиков выгоднее. Зачастую процедура затягивается на долгое время. Еще одна проблема — длительная 12-месячная просрочка, которая должна быть у заемщика. Иногда на счета людей поступают неизвестные суммы и пройти процедуру банкротства становится уже невозможно.

«Человек, который длительное время не платит кредит и собирается идти на просрочку, его дело находится у коллекторов, работает частный судебный исполнитель. К нему на счет от неизвестного лица, поступает тысяча тенге, эта тысяча тенге списывается по инкассовому заявлению судебного исполнителя и все, он формально выпал из процедуры. Человек не знает от кого они», — говорит Ильяс Тлеулин, юрист по вопросам банкротства.

При этом, говорят юристы, 12 месяцев слишком долгий срок. Такого нет ни в одной стране. Податься на банкротство там можно спустя 3 месяца просрочки. В минфине предложили упростить процедуру.

«Отдельные должники не могут применить процедуру банкротства в силу имеющихся законодательных барьеров. В связи с чем будут предложены следующие меры: расширение перечня финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство, второе — освобождение гражданина от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства, третье — снять запрет на выезд должника за пределы страны после утверждения плана восстановления платежеспособности», — говорит Ерулан Жамаубаев, министр финансов РК.

Правда, об уменьшении срока просрочки речи не ведется. Юристы просят пересмотреть этот пункт в пользу казахстанцев. В правительстве же планируют бороться с закредитованностью в том числе и повышением финансовой грамотности. В течение следующих 3 лет планируется обучить больше 550 тыс. школьников и студентов.