В этом году в Шымкенте на поддержку людей с ограниченными возможностями из бюджета выделено 3,2 млрд тенге.

Эти средства будут направлены на закупку специального оборудования и предоставления социальных услуг разного уровня свыше 22 тысячам людям с особыми потребностями, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Об этом в своем докладе акиму города рассказал руководитель городского управления занятости и социальной защиты К.Сайлауов.

По словам главы ведомства, в этом году в городе планируется открыть специальный центр для оказания комплексных услуг людям с ограниченными возможностями.

— В марте этого года мы планируем создать центр «Тең Қоғам» для поддержки уязвимых людей. Центр предоставляет юридические консультации. В зависимости от потребностей и возможностей граждан они привлекаются к трудовой деятельности и проходят обучение. Также могут получить консультацию по вопросам жилья. Специалисты помогают заказывать различные социальные услуги в этом учреждении через портал aleumet.egov.kz. – сказал руководитель управления.

Кроме того, люди с особыми потребностями имеют возможность получать социальные услуги с электронной подписью на сайте http://aleumet.egov.kz, не выходя из дома. Выбранный, через портал, товар может быть доставлен на дом гражданину или он может забрать его со склада.