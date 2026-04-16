Детские пособия в Казахстане выросли на 10 процентов после индексации

Государственная система поддержки семей охватывает разные направления выплат. Часть из них зависит от жизненных обстоятельств и количества детей в семье. Отдельное внимание уделяется регулярным пособиям для родителей.

С 1 января 2026 года в Казахстане детские пособия выросли на 10%. Ранее единовременная выплата при рождении первого, второго и третьего ребенка составляла около 149 тысяч. Сейчас — 164 350 тенге. Для четвертого ребенка пособие составляло порядка 247 тысяч. Сейчас-272 475 тенге. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет также увеличено.

На первого ребенка выплата выросла с 22 600 до 24 912 тенге.

На второго с 26 700 до 29 453.

На третьего с 30 700 до 33 951.

На четвертого и более с 34 800 до 38 493 тенге.

Изменились и выплаты для многодетных семей.

При четырех детях пособие выросло с 63 тысяч до 69 330 тенге.

При пяти с 78 до 86 673.

При шести с 93 до 104 017 тенге.

Пособия для награжденных матерей также проиндексированы.

«Күміс алқа» — с 25 до 27 680 тенге.

«Алтын алқа»- с 29 до 32 005.

Пособие по уходу за ребенком с инвалидностью составило 81 871 тенге. Все выплаты уже действуют.