В Туркестанской области мужчину наказали за ложные показания в суде

В Арысском районном суде рассмотрено административное дело по факту дачи заведомо ложных показаний.

Согласно материалам дела, в январе 2026 года мужчина, выступая в качестве свидетеля, дал заведомо ложные показания, пытаясь помочь своему знакомому избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Позже старший судебный пристав составил в отношении него административный протокол об административных правонарушениях за дачу ложных показаний в суде. Данная статья предусматривает штраф в размере 10 месячных расчетных показателей для физических лиц.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину и попросил назначить более мягкое наказание. Постановлением суда от 12 января 2026 года ему назначен штраф в размере 30 275 тенге. В настоящее время штраф полностью оплачен, постановление вступило в законную силу.

Отмечается, что вина водителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения, была полностью доказана. Он признан виновным и подвергнут административному аресту на 20 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на семь лет.