В этом году в стране будет запущена программа «Аңсаған сәби». В рамках данной программы количество квот на ЭКО планируется увеличить до 7 раз.

В 2020 году в городе было выделено 64 квоты. Решение о направлении на ЭКО принимает специальная комиссия, созданная при управлении здравоохранения города Шымкент.

Медицинскую организацию для ЭКО выбирает сама женщина. По данным управления, на сегодняшний день в очереди состоят около 400 женщин. Большая часть из них подала заявку в 2020 году. Чтобы подать заявление на процедуру ЭКО, необходимо обратиться в прикрепленную поликлинику. После прохождения там обследования, направляют на процедуру.