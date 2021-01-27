В Шымкенте для малообеспеченных и многодетных матерей открылась швейная мастерская.

Портному делу в начале обучат 10 женщин. Благотворительный общественный фонд «Изгиликте жарысайык» решил таким способом поддержать нуждающихся в помощи женщин.

В швейной мастерской «Изгилик», которая открылась в Абайском районе, будут работать пока 10 женщин. Динара Жолтаева одна воспитывает четверых детей, младшему 4 годика, старшему 12 лет. В прошлом педагог она рада и этой работе. Ведь научившись шить, она сможет обеспечить будущее детей.

Динара ЖОЛТАЕВА, многодетная мать:»Год назад после продолжительной болезни умер муж. Семья наша испытывала трудности. Тогда нам помогли активисты благотворительного фонда «Изгилик». Они все время были на связи. Вот пригласили, сказали будут обучать портному делу. Я сразу же согласилась. Научилась шить. Сейчас шью платок. Спасибо всем за поддержку».

Активисты фонда хотят научить профессии многодетных матерей, чтобы в будущем они смогли открыть свое дело.

Асхат МАУЛЕНОВ, президент общественного благотворительного фонда «Изгиликте жарысайык»:»Если раньше мы помогали многодетным семьям и женщинам, оставшимся без кормильца, продуктами. То теперь мы решили помогать им приобретать новую профессию. В швейной мастерской женщины научатся портному делу. В дальнейшем они могут заниматься предпринимательством. Они могут рассчитывать на гранты. Перспектива для профессионального роста большая, лишь бы было желание».

Швейному делу женщин обучает Айгерим Тастанбекқызы. Заведующая швейной мастерской и сама знает, знает как без кормильца поднимать детей. Ведь она сама многодетная мать.

«Я сама из Алматинской области. Похоронив мужа, приехала в Шымкент. Искала работу, в благотворительный фонд пошла не за продуктами, а за поддержкой. Чтобы помогли найти работу. Портному делу я обучилась самостоятельно, ходила на курсы, развивалась. Теперь свои знания передаю женщинам», — говорит заведующая швейной мастерской Айгерим Тастанбеккызы.

Общественники не собираются останавливаться на достигнутом. Такие же швейные мастерские появятся еще в трех районах Шымкента . В результате свыше ста женщин будут обеспечены постоянной работой.

Шынар Оразова