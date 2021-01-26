По итогам 2020 года были награждены сотрудники Департамента полиции города Шымкент, добившиеся высоких показателей в сфере расследования.
Сотрудникам Следственного управления и районных следственных отделов, отличившимся в течение года хорошими результатами, были вручены грамоты и благодарственные письма начальника Департамента полиции города Шымкент генерал-майора полиции Е.Жумаханбетова.
Грамотой Департамента полиции города Шымкент награждены:
— Заместитель начальника Следственного управления Департамента полиции города Шымкент полковник полиции Бекбердиев Умирбек Жамалбекович;
— Следователь отдела по расследованию преступлений против частной собственности Следственного управления Департамента полиции города Шымкент капитан полиции Бархыбай Нурсултан Бархыбайулы;
— Старший следователь отдела по расследованию преступлений против частной собственности Следственного управления Департамента полиции города Шымкент капитан полиции Бакиров Серик Акимович;
— Следователь следственного отдела Управления полиции Аль-Фарабийского района Департамента полиции города Шымкент старший лейтенант полиции Акимхари Бексултан Талгатулы;
— Следователь следственного отдела Управления полиции Абайского района Департамента полиции города Шымкент старший лейтенант полиции Турабеков Ануар Ерланулы;
— Следователь следственного отдела Управления полиции Енбекшинского района Департамента полиции города Шымкент старший лейтенант полиции Кошкарбек Олжасбек Жарасбекулы;
— Следователь следственного отдела Управления полиции Каратауского района Департамента полиции города Шымкент старший лейтенант полиции Ботабек Шынгыс Шарипханулы.
Благодарственным письмом Департамента полиции города Шымкент награждены:
— Следователь отдела по расследованию преступлений против личности Следственного управления Департамента полиции города Шымкент капитан полиции Егембердиев Нурсултан Калтурсынович;
— Следователь отдела по расследованию преступлений против частной собственности Следственного управления Департамента полиции города Шымкент капитан полиции Рахимов Нурдаурен Абдулхаимулы;
-Следователь следственного отдела Управления полиции Аль-Фарабийского района Департамента полиции города Шымкент капитан полиции Айтбай Рамазан Карлыбайулы;
— Старший следователь следственного отдела Управления полиции Аль-Фарабийского района Департамента полиции города Шымкент майор полиции Низамедин Амит Низамединулы;
— Следователь следственного отдела Управления полиции Абайского района Департамента полиции города Шымкент старший лейтенант полиции Жамбулов Данияр Куанышбайулы;
— Старший следователь следственного отдела Управления полиции Енбекшинского района Департамента полиции города Шымкент капитан полиции Алтынбек Куаныш Маратулы;
— Старший следователь следственного отдела Управления полиции Каратауского района Департамента полиции города Шымкент капитан полиции Абдрашидов Мамыржан Алишерович;
— Следователь следственного отдела Управления полиции Каратауского района Департамента полиции города Шымкент старший лейтенант полиции Торехан Адилгазы Бахытулы.