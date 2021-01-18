17 января 2021 года в Шымкенте зарегистрировано 3 случая COVID-19 среди школьников, из них 2 школьника обучались дистанционно, 1 школьник обучался в офлайн режиме, передает Otyrar.KZ.

В школе, где зарегистрирован 1 случай коронавирусной инфекции (офлайн обучение), установлен 14-дневный карантин.

С 1 сентября 2020 года в Шымкенте коронавирусной инфекцией заболели 44 учащихся школ, из них 7 учеников обучались в офлайн формате, 34 ученика – дистанционно.

Во второй четверти 2020-2021 учебного года в связи с регистрацией КВИ у школьников, обучавшихся в офлайн формате устанавливался карантин в 5 школах, в третьей четверти установлен карантин в 1 школе.

В третьей четверти в городе в 170 школах в офлайн формате обучаются 101758 учеников, дистанционно обучается – 118761 учеников, а именно в офлайн режиме с 1 по 5 в дежурных классах обучается — 79759 детей, в 9 классах – 13735 учащихся, в 11 классах – 8264 учащихся.