Шымкентский городской театр оперы и балета вступил в новый этап развития. Театр планирует поставить спектакли мирового уровня.

Об этом сегодня, во время брифинга для представителей СМИ, сообщила исполняющая обязанности директора городского театра оперы и балета Майра Мухамедкызы.

— В будущем вместе с творческим коллективом театра мы планируем гастрольные поездки в другие страны, в города нашей страны, турне, организация творческих связей. Артисты театра будут повышать профессиональную квалификацию, посещать курсы и работать над развитием творческих возможностей. А также c целью вывести на мировой уровень третий в стране театр оперы и балета, прославить его на весь мир было установлено профессиональное, творческое сотрудничество с директором известного во всем мире театра оперы и балета Карло Феличе в Италии, маэстро Джузеппе Аквавиво, — сказала спикер.

Кроме того для модернизации искусства оперы и балета в качестве эксперта приглашен певец, тенор, исполнитель музыки барокко, маэстро оперного пения, профессор техники пения Анатолий Гусев из города Милан (Италия).

профессор техники пения Анатолий Гусев

На сегодняшний день при участии Анатолия Гусева внутри творческого коллектива с артистами театра было прошли прослушивание и мастер-класс.

В текущем году коллектив театра планирует представить 76 постановок, концертов и фестивалей.

В качестве одной из новых постановок будет поставлена опера молодого, талантливого композитора Таскына Жармухамеда «Домалак ана».

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