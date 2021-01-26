Шымкентский городской театр оперы и балета вступил в новый этап развития. Театр планирует поставить спектакли мирового уровня.

Об этом сегодня, во время брифинга для представителей СМИ, сообщила исполняющая обязанности директора городского театра оперы и балета Майра Мухамедкызы.

— В будущем вместе с творческим коллективом театра мы планируем гастрольные поездки в другие страны, в города нашей страны, турне, организация творческих связей. Артисты театра будут повышать профессиональную квалификацию, посещать курсы и работать над развитием творческих возможностей. А также c целью вывести на мировой уровень третий в стране театр оперы и балета, прославить его на весь мир было установлено профессиональное, творческое сотрудничество с директором известного во всем мире театра оперы и балета Карло Феличе в Италии, маэстро Джузеппе Аквавиво, — сказала спикер.

Кроме того для модернизации искусства оперы и балета в качестве эксперта приглашен певец, тенор, исполнитель музыки барокко, маэстро оперного пения, профессор техники пения Анатолий Гусев из города Милан (Италия).

На сегодняшний день при участии Анатолия Гусева внутри творческого коллектива с артистами театра было прошли прослушивание и мастер-класс.

В текущем году коллектив театра планирует представить 76 постановок, концертов и фестивалей.

В качестве одной из новых постановок будет поставлена опера молодого, талантливого композитора Таскына Жармухамеда «Домалак ана».