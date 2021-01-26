В этом году в Шымкенте в сфере сельского хозяйства планируется реализовать 28 проектов на сумму 16,3 млрд тенге и обеспечить постоянной работой 1500 человек.

В том числе планируется строительство теплицы, интенсивного садоводства на 241 гектарах, завода по переработке овощей, увеличение мощности птицеферм, откорма скота, молочной фермы и развития рыбного хозяйства, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Об этом акиму города Мурату Айтенову доложил руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии Аскар Каныбеков.

— В городе будет создан тепличный комплекс площадью 18 гектаров. Будет открыто крупное овощеперерабатывающее предприятие мощностью 3 тонны в час, а также 3 проекта по посеву яблоневых садов на 241 га свободных земель. Для развития рыбного хозяйства будет реализовано 2 крупных проекта. Планируется запустить 10 проектов по откорму крупного рогатого скота на 1700 голов, 2 молочно-товарных фермы на 250 голов, — сказал руководитель управления.

Кроме того, в настоящее время на 136 га города началось строительство теплицы. Проект будет реализован на II этапе. На I этапе для реализации инфраструктуры проводится государственная экспертиза. Кроме того, со стороны АО СПК «Shymkent» ведется работа по передаче земли инвестору.