В Казахстане стартует сельхозперепись: что нужно знать фермерам

В Казахстане стартует национальная сельскохозяйственная перепись. Она начнется 1 августа и завершится 20 октября.

Это масштабное исследование поможет собрать точные данные о состоянии сельского хозяйства в стране. Сначала с 1 по 31 августа перепись можно будет пройти онлайн на портале sanaq.gov.kz. Если кто-то не успеет заполнить данные в интернете, то с 20 сентября по 20 октября к ним домой придут интервьюеры и помогут пройти опрос лично.

В Шымкенте для работы над переписью уже создали специальную комиссию и подготовят 10 интервьюеров, которые пройдут обучение и тестирование.

Ерназар Култаев, руководитель департамента бюро национальной статистики по г. Шымкенту: «Мы призываем всех сельхоз- товаропроизводителей к активному участию в переписи. Это не просто статистическое мероприятие, а основа для принятия решений в сфере продовольственной безопасности, поддержки фермеров и развития регионов. Только достоверные данные помогут выстроить эффективную государственную аграрную политику».

Перепись обязательна для всех, кто занимается сельским хозяйством: юридических лиц, ИП, фермеров в сферах животноводства, растениеводства и рыбоводства.

Всего в Шымкенте планируется охватить около 7455 сельхозпроизводителей. Также будут открыты 13 зон самообслуживания с доступом к интернету в акиматах и других госучреждениях. Для консультаций граждане могут обращаться к виртуальному помощнику Sanaq-Myrza на сайте sanaq.gov.kz либо контакт-центр 1446.

Ерназар Култаев, руководитель департамента бюро национальной статистики по г. Шымкенту: «Согласно международным рекомендациям продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сельхозперепись необходимо проводить каждые пять-десять лет. Но в Казахстане данный вид переписи проводился лишь в 2006-2007 годах. У нас получился большой перерыв. Тогда сельхозперепись проводилась в два этапа – растениеводство и животноводство по отдельности. В 2025 году все будет проходить в один этап».

Хотя перепись и обязательная, вся информация будет использоваться только для статистики, заверили в бюро нацстатистики. Данные останутся конфиденциальными и не попадут в налоговые органы. Бюро национальной статистики обещает: всё, что вы укажете, обработают в обобщённой форме, без личных данных.

Ерназар Култаев, руководитель департамента бюро национальной статистики по г. Шымкенту: «Респонденту будет предоставлена возможность оставить отображаемые показатели либо актуализировать их. Если у респондентов возникнут вопросы при заполнении опросного листа, они могут получить подробную консультацию через виртуального помощника Sanaq-Myrza, который предоставляет ответы с помощью специально обученного ИИ. После окончания опроса, респондент получит на электронную почту уведомление о прохождении переписи».

Важно знать: отказ от участия в переписи влечёт административную ответственность штраф от 10 МРП.