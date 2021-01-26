В агроиндустриальной зоне «Тепличный рай» города Шымкент поэтапно ведутся работы.

На территории, занимающей 90 гектаров, в 2 этапа будет реализовано 28 проектов.

На сегодняшний день получен государственный акт на земельный участок и сдана в аренду на 12 лет. На I этапе будет реализовано 8 проектов и создано 450 новых рабочих мест, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В частности, инвесторами признаны КХ «Таза өнім», ТОО «ASM Corporation», ИП «Татыбаева», ТОО «AIDI Agro Trade», ТОО«Agro Trade», ИП «Колесников», ТОО «High Yield», ТОО «Nur Alem».

В 2022-2025 годах в соответствии со вторым этапом будет реализовано 20 проектов с постоянной занятостью 1050 человек.