В 2018-2020 годах в городе Шымкенте открылись 95 детских садов.

В соответствии с программой развития города Шымкент на 2018-2020 годы, выполнены ряд работ в социальных сферах — образовании, здравоохранении, социальной защите, спорта, культуры и туризма, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент .

В 2018-2020 годах в городе открылись 95 детских садов. В результате охват детей от 3 до 6 лет дошкольным учреждением составил 100%. Кроме того, в городе есть 21 трехсменных и аварийных школ. В 2020 году проводились строительные работы 13 школ на 7020 мест. К концу года завершено и сдано в эксплуатацию 8 школ на 5100 мест. В результате количество трехсменных и аварийных школ сократилось до 13.

В 2020 году выполнен капитальный ремонт 7 медицинских учреждений на 6,3 млрд тенге. На материально-техническое снабжение выделено 5,2 млрд тенге.

В 2018-2020 годах в городе создано 64 026 рабочих мест. За этот период трудоустроено 101 тысяч человек, в том числе 9 тыс. человек по молодежной практике, 8,9 тыс. граждан направлены на социальные работы. Профессиональным обучением охвачено 7,8 тыс. человек. Из них трудоустроены 2 943 людей с ограниченными возможностями.

На территории города расположены 878 спортивных объектов. За эти годы, за счет всех источников финансирования, открыто 74 спортивных объекта. Количество людей, занимающихся массовым спортом, в 2018 году составляло 27,3%, а в 2020 году достигло 30%.