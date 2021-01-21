Распоряжением первого заместителя председателя партии «Nur Otan» Бауржана Байбек с 21 января текущего года первым заместителем председателя Шымкентского городского филиала партии «Нур Отан» назначена Бектаева Жанар Алибековна.

Ранее она занимала должность начальника управления внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент.

На этом посту Жанар Бектаева сменила Бахадыра Нарымбетова, который был избран депутатом и секретарем городского маслихата политической партии «Нур Отан» по итогам очередных выборов депутатов маслихата седьмого созыва.

Жанар Алибековна Бектаева родилась в 1982 году в городе Каратау Жамбылской области. Образование — высшее. В 2006 году окончила МКТУ им. Х.А. Ясави по специальности «Политолог», магистр политологии, в 2017 году – Алматинскую академию экономики и статистики. факультет «Экономика и бизнес».

Свой карьерный путь начала в 2004 году в институте МКТУ им. Х.А. Ясави в городе Шымкент, преподавала на кафедре «Политология».

С 2006 по 2013 годы — работала главным специалистом отдела анализа и мониторинга департамента внутренней политики Южно-Казахстанской области, с 2013 по 2014 годы – работала руководителем информационной политики и мониторинга СМИ управления внутренней политики ЮКО.

С 2015 по 2016 годы — работала заместителем руководителя управления внутренней политики и по делам религий Южно-Казахстанской области.

С 2016 по 2018 годы была заместителем акима Тюлькубасского района Южно-казахстанской области. В январе 2019 года стала заместителем руководителя управления внутренней политики и по делам религии Шымкента.