Шымкентская городская территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов в Шымкентский городской маслихат седьмого созыва.

По итоговым данным, голоса избирателей за партии распределились так:

«Народная партия Казахстана» — 4351 (1,3%)

Партия «Nur Otan» — 261 213 (78,63%)

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» — 31 355 (9,44%)

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» — 31 876 (9,60%)

Политическая партия «ADAL» — 3 411 (1,03%)

Порог в семь процентов в Шымкенте преодолели три партии:

Партия «Nur Otan», Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» и Демократическая партия Казахстана «Ак жол».

Депутатские мандаты распределяются следующим образом:

«Партия «Nur Otan» 24

«Народно-демократической патриотической партией «Ауыл» 3

«Демократической Партией Казахстана «Ак жол» 3

Всего в представительный орган города Шымкента в Шымкентский городской маслихат вошли 30 депутатов.

Напомним, что 10 января в городе выборы прошли на 312 избирательных участках. В Шымкенте 617 027 избирателей, из которых 348 644 получили бюллетени. 340 181 из них проголосовали за выбранную ими партию. Кроме того, 7 975 бюллетеней были признаны недействительными. Число погашенных избирательных бюллетеней: 274 553.