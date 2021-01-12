Шымкентская городская территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов в Шымкентский городской маслихат седьмого созыва.
По итоговым данным, голоса избирателей за партии распределились так:
«Народная партия Казахстана» — 4351 (1,3%)
Партия «Nur Otan» — 261 213 (78,63%)
Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» — 31 355 (9,44%)
Демократическая партия Казахстана «Ак жол» — 31 876 (9,60%)
Политическая партия «ADAL» — 3 411 (1,03%)
Порог в семь процентов в Шымкенте преодолели три партии:
Партия «Nur Otan», Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» и Демократическая партия Казахстана «Ак жол».
Депутатские мандаты распределяются следующим образом:
«Партия «Nur Otan» 24
«Народно-демократической патриотической партией «Ауыл» 3
«Демократической Партией Казахстана «Ак жол» 3
Всего в представительный орган города Шымкента в Шымкентский городской маслихат вошли 30 депутатов.
Напомним, что 10 января в городе выборы прошли на 312 избирательных участках. В Шымкенте 617 027 избирателей, из которых 348 644 получили бюллетени. 340 181 из них проголосовали за выбранную ими партию. Кроме того, 7 975 бюллетеней были признаны недействительными. Число погашенных избирательных бюллетеней: 274 553.