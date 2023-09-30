Гормаслихат хочет лишить сотрудников полиции ежемесячных выплат на жилье

Прозрачности и рационального использования бюджетных средств потребовали депутаты на седьмой сессии гормаслихата в Шымкенте, передает OTYRAR.

С депутатским запросом выступила Альбина Ельчиева, председатель постоянной комиссии по бюджету и экономическому развитию. По ее словам, ежегодно из местного бюджета на жилищные выплаты сотрудникам полиции и их семьям выделяется более 2 млрд тенге, и это только на аренду квартир.

В соответствии с постановлением Правительства от 5 августа 2021 года №524 размер жилищных выплат рассчитывается путем умножения стоимости аренды 1 кв. м. на площадь жилого дома. Таким образом, в среднем, на одного работника, если брать в расчет среднюю семью с тремя детьми и супругой, полагается 245790 тенге в месяц, а это 2 млн 949 тысяч тенге в год. Общее количество полицейских, получающих выплаты от бюджета, составляет 1043 человека (4236 вместе с семьей), и с каждым годом эта цифра, а соответственно нагрузка на местный бюджет, растет.

«Ежегодно это более 2 млрд тенге, а полицейские так и живут в съемных квартирах. Мы предлагаем направить выплаты на приобретение жилья в частную собственность, а не на аренду. Для этого было бы выгодно предоставить годовую выплату в качестве первоначального взноса ипотеки и стимулировать их таким образом. Гораздо выгоднее будет на эти средства построить служебные дома или же выдавать им арендное жилье в готовом доме с правом последующего выкупа. Это поможет сотрудникам полиции обзавестись собственным жильем и при этом сэкономить бюджет», — говорит Альбина Ельчиева, депутат маслихата.

Кроме того сама реализация программы вызывает у депутатов сомнения. По их словам, с сотрудников полиции для получения жилищных выплат даже не требуют никаких документов, подтверждающих сам факт аренды. Также известны случаи, когда сотрудники ДП приобретают квартиры и оформляют на родных, чтобы не потерять ежемесячных выплат, говорят народные избранники.

«Просим обратить внимание на данную меру поддержки, она порождает много вопросов. Наверное целесообразней было бы в таком случае, чтобы работники арендовали жилье официально с регистрацией в налоговой. Тогда часть жилищных выплат поступала бы обратно в бюджет в виде налогов. Эта мера позволит пресечь теневой бизнес», — обратилась Альбина Ельчиева к недавно назначенному начальнику Департамента полиции Думану Таеву.

Также стало известно, маслихат Шымкента уже направил в Сенат рекомендательное письмо о необходимости внесения изменений в Постановление Правительства РК от 5 августа 2021 года №524 по поводу жилищных выплат сотрудникам полиции. Таким образом народные избранники надеются эффективно планировать бюджетные средства и наконец решить жилищный вопрос тех, кто действительно в этом нуждается.