Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже горючего

На пульт 102 дежурной части Созакского РОП поступило сообщение о том, что неизвестные лица выносят горючее из местного учреждения. После поступления заявления созакские оперативники сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

В результате чего, полицейские Созакского РОП по «горячим следам» задержали подозреваемого по улице Жибек-жолы районного центра и доставили в отдел полиции. Следствием установлено, что мужчина работает в этом учреждении ответственным за ГСМ.

Подозреваемый выносил горючее, которое затем грузил в свою автомашину «Опель», а после продавал.

Таким образом, работник незаконно присвоил вверенное чужое имущество, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Всего же мужчина вынес с работы около 250 литров, нанеся ущерб учреждению на 50 тысяч тенге.

Изъятое в качестве вещественных доказательств похищенное горючее вернули законным владельцам. Подозреваемый находится под подпиской. Проводится досудебное расследование.