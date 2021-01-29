С начала года в области выявлен 361 случай заражения COVID-19, показатель составляет 17,8 на 100 тысяч населения. Из них зарегистрировано 62 случая с симптомами и 299 без симптомов, передает Otyrar.KZ.

Для транспортировки и хранения вакцины в поликлинике, в достаточном количестве, имеются морозильные камеры и термоконтейнеры с хладоэлементами. На сегодняшний день в области имеются 2 морозильной камеры на 600 л.

В срочном порядке до 10 февраля закупят 20 единиц морозильных камер на 140 л. Также ожидается, что до 15 февраля еще 2 морозильной камеры на 600 л вакцин.

«Всего будет вакцинировано 950 тысяч человек. На первом этапе, с 1 февраля, смогут вакцинироваться медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы.

Еще 180 тысяч доз вакцины будут доставлены в Туркестанскую область до конца февраля», — заявил Марат Пашимов, руководитель Управления общественного здоровья Туркестанской области.

Стоит отметить, что доставка вакцины состоит из 4 основных этапов. Прежде всего, она поставляется от производителя на склад единого дистрибьютора. Затем привозится со склада единого дистрибьютора на аптечные склады областных управлений здравоохранения.

Затем, на третьем этапе, областные управления здравоохранения доставят вакцины в медицинские организации городов и районов. На четвертом этапе вакцина должна храниться в тех медицинских учреждениях.