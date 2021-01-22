Во время рейда полицейские в очередной раз выявили факт организации национальной игры «кокпар» с участием около 200 человек в Жетысайском районе.

Стражи порядка сразу же остановили участников состязания и провели с собравшимися разъяснительные беседы о недопустимости нарушения карантинного режима, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

В отношении организатора мероприятия составили административный протокол по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов». Собранные материалы направили в СЭС Жетысайского района для принятия законного решения.

Аналогичный случай произошел и в Арысском районе. Полицейские Арысского РОП остановили «кокпар», который проходил на окраине районного центра при участии более 100 человек. С участниками мероприятия также провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения карантина и распустили всех по домам.

Полицейские Туркестанской области призывают жителей и гостей не нарушать карантинный режим и соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Также при посещении рынков, магазинов и других мест массового скопления людей следует носить медицинские маски, пользоваться антисептиками и держаться социальной дистанции.