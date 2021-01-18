Полицейские Туркестанской области выявили очередной кокпар с участием около 200 человек.

При мониторинге социальных сетей полицейские ДП Туркестанской области выявили видеозапись организации неизвестными лицами игры «кокпар», передает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

При проверке стражи порядка установили, что национальная игра проходила возле аула Жымбыл Жетысайского района. Один из сельчан нарушил требования карантинного режима и устроил кокпар с участием около 200 человек.

С участниками мероприятия полицейские провели разъяснительную работу о недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологических норм и распустили собравшихся по домам.

На сегодняшний день в отношении организатора «кокпара» составили административный протокол по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции» и направили собранные материалы в СЭС для принятия законного решения.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области призывают жителей и гостей области строго соблюдать и не нарушать требования карантина и санитарно-эпидемиологических норм. При посещении рынков, магазинов и других мест массового скопления людей и общественного транспорта необходимо носить маски, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию.

Также стоит на время карантина воздержаться от проведения каких-либо массовых мероприятий, семейных и свадебных и иных торжеств, которые могут нести риск для здоровья людей.