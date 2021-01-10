В списки избирателей включено 11 млн 915 тысяч 903 избирателя.

По состоянию на 8.00 часов времени столицы согласно оперативным данным, представленным областными, городов Алматы, Шымкент и Нур-Султан избирательными комиссиями, к голосованию приступили все 9994 избирательных участка по стране и 17 избирательных участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах.

49 избирательных участков за рубежом приступят к голосованию с учетом разницы часовых поясов.

Участковыми избирательными комиссиями по письменным заявлениям избирателей выдано 10599 открепительных удостоверений на право голосования по выборам депутатов Мажилиса Парламента. По этим открепительным удостоверениям граждане могут сегодня проголосовать на любом участке по месту пребывания.

По выборам депутатов маслихатов всех уровней в общей сложности выдано 11612 открепительных удостоверений.

Местными исполнительными органами и избирательными комиссиями проведена работа по обеспечению полноты и достоверности списков избирателей.

Напомним, что в Казахстане 10 января проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК.

В выборах участвуют пять политических партий: Nur Otan, демократическая партия Казахстана «Ак жол», народно-демократическая партия «Ауыл», партия «Адал», Народная партия Казахстана.