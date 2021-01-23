Полицейские Туркестанской области выявлии более 500 нарушений ПДД в ходе ОПМ «Автобус».

С 20 по 22 января 2012 года в Туркестанской области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

Его основной целью являлась профилактика дорожной безопасности, снижение аварийности и дорожно-транспортных происшествий, выявление нарушений соблюдение ПДД и повышение транспортной дисциплины среди водителей общественного транспорта. осуществляющих перевозки пассажиров и грузов. Также проводится полицейскими проверка автотранспорта на соответствие санитарному и техническому состоянию, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

За три дня ОПМ «Автобус» стражи порядка выявили на территории области более 500 административных правонарушений. В том числе, 141 нарушение ПДД по ст. 591 КоАП РК «Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией», 104 по ст. 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», 28 по ст. 230 «Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании» и 53 нарушений ПДД по ст. 571 «Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов».

К примеру, в Арысском районе в рамках ОПМ «Автобус» сотрудники полиции составили административные протокола в отношении более 10 нарушителей ПДД. Из них, 4 водителей привлекли по ст. 571 КоАП РК и 8 по ст. 591 КоАП РК.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам и автовладельцам соблюдать ПДД, не нарушать скоростной режим, правил маневрирования и держать дистанцию, особенного в плохую погоду.