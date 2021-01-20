Полицейские Туркестанской области за несколько часов нашли пропавшую женщину

В дежурную часть Толебийского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что без вести пропала его супруга.

Со слов мужчины, около 7.15 ч. утра молодая женщина вышла из дома и до сих пор не вернулась. После того, как сельчанин не нашел свою жену у родителей и родственников, он обратился за помощью в полицию. Получившие сообщение стражи порядка сразу же прочесали все близлежащие улицы и населенные пункты, опросили знакомых и других возможных очевидцев, а также проверили места и направления, куда могла бы уйти молодая женщина.

В результате через пять 5 часов они обнаружили пропавшую супругу в доме малознакомой женщины в Сайрамском районе. Сотрудники полиции вернули молодую женщину живой здоровой домой к родственникам.

При проверке установлено, что у молодых людей, создавших семью в 2018 году, периодически происходили семейные ссоры. Из-за последней жена обиделась на супруга и ушла из дома.

Мать без вести пропавшей выразила огромную благодарность полицейским Толебийского РОП, которые оперативно и быстро нашли ее дочь и пожелала стражам порядка успехов на службе.