Пандемия коронавируса не стала поводом для уклонения от гражданского долга.

С соблюдением всех мер предосторожности жители Туркестанской области, заболевшие коронавирусом, тоже проголосовали на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК наравне с остальными.

Члены участковой комиссии в защитных костюмах с переносным ящиком помогли тридцати пациентам Сарыагашской центральной больницы проголосовать, не выходя из палаты. Отметим, что Covid-19 зарегистрирован только у двоих из них, а двадцать восемь человек болеют пневмонией. Проголосовали и тринадцать пациентов с тем же диагнозом в Ленгерской городской больнице. И ещё двадцать пациентов Жетысайской центральной районной больницы также решили участвовать в выборах, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Голосовали они бесконтактным способом. К примеру, избиратели опускали бюллетени для голосования в переносной ящик на лестничной площадке (придомовой территории).

Отметим, что до получения бюллетеня для голосования избиратели надевали защитные маски и обрабатывали руки антисептиком.

Члены участковой комиссии также обязательно дезинфицировали руки и переносной ящик, не допуская повторного использования средств индивидуальной защиты. Их сразу же отправляли для дальнейшей утилизации в плотно закрывающийся контейнер или в бак.