15 февраля исполнится 32 года со дня вывода советских войск из Афганистана.

В честь этой знаменательной даты в компании «ПетроКазахстан Ойл Продактс» провели праздничное мероприятие для ветеранов Афганской войны, которые работают на предприятии. Благодарственные письма от руководства компании «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и материальное поощрение стали в коллективе давно стало доброй традицией.

«В компании Петро КАзахстанОйл Продактс работает 14 ветеранов-афганцев. 25 лет назад нас было 40 ветеранов на заводе. К сожалению, боевых товарищей стало меньше. Хочу поблагодарить руководство компании за поддержку, а своим друзьям пожелаю крепкого здоровья, семейного благополучия и процветания»,- говорит обладатель ордена Красной звезды, председатель организации ветеранов- афганцев ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Бактыбек КАЛДЫКОЗОВ.

Даулет АБДРАСИЛОВ, ветеран Афганской войны, работник ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс «: «Спасибо большое руководству. Каждый год они оказывают внимание.Не забывают. Я был самым молодым в роте, мне было всего 18. Старшие меня опекали. 32 года прошло, столько друзей потеряли. Я сам был ранен, спасибо компании, она каждый год выделяет путевку в санаторий».

Память о тех, кто героически погиб, исполняя долг, память о боевом прошлом будет для всех объединяющей силой, говорят представители городской организации ветеранов воинов-афганцев.

Ветераны войны в Афганистане вносят свою лепту в воспитание молодежи, поддержания согласия и стабильности в обществе.

Султан АБДИКАДЫР, старший менеджер по работу с госорганами ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»: «Чествовать воинов-афганцев стало хорошей традицией. Со дня основания компания поддерживает ветеранов. И на этот раз каждый из ветеранов-афганцев получили денежное поощрение в размере 35 МРП. Каждый год им выдают путевки в санатории, чтобы поправить здоровье».

Последние советские войска покинули Афганистан 15 февраля 1989 года — это день скорби и памяти обо всех погибших воинах-интернационалистах.

Шынар Оразова