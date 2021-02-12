Ожидается, что около 3 тысяч многодетных семей и граждан из социально-уязвимых слоев населения будут обеспечены жильем.

Данные работы выполняются на основании реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: Достойная жизнь каждому!», сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Для начала этих работ в 2021 году на строительство 51 многоэтажного жилого дома из бюджета выделено 11,5 млрд тенге.

Стоит отметить, что в прошлом году в Шымкенте в рамках государственной программы «Нұрлы жер» было построено 204 жилых дома общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров.