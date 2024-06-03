Почти 2 млрд тенге выделено для развития Казгуртского района в Туркестанской области

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды посетил Казыгуртский район.

В Казыгуртском районе ведется строительство пяти двухэтажных жилых домов. Жилье строится за счет частного инвестора. Для строительства 40-квартирного дома выделен земельный участок общей площадью два гектара. С работой по обеспечению жильем местных жителей ознакомился аким Туркестанской области.

Дархан Сатыбалды поручил особое внимание уделять качеству возводимого жилья.

Также глава региона посетил убойный цех предприятия ТОО «Қарқын – 2030». Стоимость проекта — 1 млрд 100 млн тенге. Мощность цеха — 167 голов в сутки, 60 тысяч — в год.

Цех современного типа полностью оцифрован, потребляет мало энергии.

На предприятии трудоустроено местное население.

В целом, объем промышленной продукции Казыгуртского района, планируют довести до 15- млрд 300 млн тенге.

Увеличивается и территория зеленого пояса.

Дархан Сатыбалды ознакомился с работой семеноводческого питомника «Жасыл желек», площадь которого составляет 60 гектаров. 70 специалистов выращивают 600-700 тысяч саженцев в год, и больше половины бесплатно распределяются по населенным пунктам.

Глава региона поручил пополнить разновидности саженцев, наиболее приспособленных к почве района.

В ТОО «Жасыл ел», расположенном в населенном пункте Каражан сельского округа Алтынтобе, Дархан Сатыбалды ознакомился с работой по выращиванию древесно-кустарниковых саженцев.

Частный сад занимает порядка 20 гектаров, в нём выращивают 35 различных пород деревьев. За саженцами ухаживают специалисты. По их словам, хвойные деревья, высаженные в Казыгуртском районе, приживутся и в других регионах, при любой погоде.

Также здесь поэтапно ведётся посадка саксаула.

В рамках рабочей поездки, аким Туркестанской области встретился с жителями Казыгуртского района. Собравшиеся рассказали Дархану Сатыбалды о волнующих проблемах: качестве питьевой воды, строительстве дорог, увеличении площади пастбищных угодий и других инфраструктурных вопросах района.

Глава региона остановился на работе по улучшению социально-экономического развития Казыгуртского района и поделился планами.



Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«Если есть проблемы, расскажите о них. Для этого мы и проводим такие встречи. Следует открыто говорить о недостатках, имеющихся в районе, не скрывать их, а искать пути решения Главная цель сегодняшней встречи — реализация концепции «Слышащее государство», инициированной Главой государства.

Для нас очень важно услышать ваше мнение, предложения по дальнейшему развитию района. В целях развития сельской местности в рамках проекта «Ауыл — ел бесігі» в Казыгуртском районе в 2023 году на реализацию 35 проектов в 10 населенных пунктах выделен 1 млрд 700 млн тенге».



За год в Казыгуртском районе объем валового регионального продукта составил 240 миллиардов тенге. 14 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса выпустили продукции на 117 миллиардов тенге.

Объем строительных работ в Казыгуртском районе, за последние 3 года, вырос на 31 процент и в прошлом году составил 9 миллиардов тенге.

Не остался без внимания и вопрос оснащения учебных заведений качественным интернетом.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«Глава государства поручил обеспечить школы высокоскоростным интернетом. Для этого в трёхсот тридцати школах началась установка спутникового устройства Starlink. Из этого числа уже подключены 23 школы Казыгуртского района. Скорость интернета улучшилась».



В основной капитал сельского хозяйства планируется привлечь 15 млрд тенге инвестиций. Сегодня фактически привлечено около полутора миллионов тенге. Аким области дал поручения акиму района и руководителям управлений усилить привлечение инвестиций, активизировать работы в сфере сельского хозяйства, строительства и образования. Дархан Сатыбалды призвал местных жителей работать сообща, чтобы улучшить благосостояние в сёлах.