Как избежать недействительных сделок при покупке жилья в Шымкенте

Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства, такие как договоры предварительного бронирования, договоры резервирования, договоры инвестирования и договоры уступки права требования, считаются недействительными.
Акимат города Шымкента настоятельно призывает граждан быть внимательными к своим средствам и не заключать сделки по покупке жилья без наличия необходимых разрешительных документов.
При отсутствии таких документов покупка жилья не рекомендуется, поскольку это может повлечь за собой финансовые потери и юридические последствия.
Привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещено законодательством Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве».
В случае нарушения данного закона предусмотрена административная и уголовная ответственность по статье 320 кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан и статье 214 уголовного кодекса Республики Казахстан за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.
Информацию о выданных разрешениях на привлечение средств дольщиков можно найти на официальном сайте ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента».
На этом же ресурсе доступен перечень строительных организаций, имеющих право принимать средства дольщиков.
По всем вопросам и для получения консультаций вы можете обращаться по следующим номерам телефонов:
87072019150
87754477889
87473094487
Акимат города Шымкента обращает особое внимание на важность соблюдения законодательства при приобретении недвижимости.
Недобросовестные застройщики и риэлторы могут предлагать сделки, не соответствующие законам Республики Казахстан, что может привести к значительным финансовым и юридическим рискам для покупателей.
Обращайте внимание на наличие у застройщика всех необходимых разрешений и документов.
Это включает в себя проверку лицензий на строительство, договоров на привлечение средств дольщиков и других официальных бумаг, подтверждающих законность их деятельности.
Для получения полной информации о законных строительных проектах и застройщиках, а также для проверки всех необходимых документов, рекомендуем пользоваться официальными источниками и консультироваться с юристами, специализирующимися на недвижимости.
Помните, что ваше внимание и осведомленность могут предотвратить нежелательные последствия и защитить ваши инвестиции.