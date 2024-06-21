Как избежать недействительных сделок при покупке жилья в Шымкенте

Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства, такие как договоры предварительного бронирования, договоры резервирования, договоры инвестирования и договоры уступки права требования, считаются недействительными.

Акимат города Шымкента настоятельно призывает граждан быть внимательными к своим средствам и не заключать сделки по покупке жилья без наличия необходимых разрешительных документов.

При отсутствии таких документов покупка жилья не рекомендуется, поскольку это может повлечь за собой финансовые потери и юридические последствия.

Привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещено законодательством Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве».

В случае нарушения данного закона предусмотрена административная и уголовная ответственность по статье 320 кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан и статье 214 уголовного кодекса Республики Казахстан за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

Информацию о выданных разрешениях на привлечение средств дольщиков можно найти на официальном сайте ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента».

На этом же ресурсе доступен перечень строительных организаций, имеющих право принимать средства дольщиков.

По всем вопросам и для получения консультаций вы можете обращаться по следующим номерам телефонов:

87072019150

87754477889

87473094487

Акимат города Шымкента обращает особое внимание на важность соблюдения законодательства при приобретении недвижимости.

Недобросовестные застройщики и риэлторы могут предлагать сделки, не соответствующие законам Республики Казахстан, что может привести к значительным финансовым и юридическим рискам для покупателей.

Обращайте внимание на наличие у застройщика всех необходимых разрешений и документов.

Это включает в себя проверку лицензий на строительство, договоров на привлечение средств дольщиков и других официальных бумаг, подтверждающих законность их деятельности.

Для получения полной информации о законных строительных проектах и застройщиках, а также для проверки всех необходимых документов, рекомендуем пользоваться официальными источниками и консультироваться с юристами, специализирующимися на недвижимости.

Помните, что ваше внимание и осведомленность могут предотвратить нежелательные последствия и защитить ваши инвестиции.