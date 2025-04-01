Эстафета добра: еще одна семья обрела собственное жилье

Семья Асылбековых на протяжении многих лет переезжала с места на место, не имея собственного жилья. Теперь эта проблема осталась позади.

Молодые мужчины 1994 года рождения, проживающие в микрорайоне Бекзат, объединили усилия и подарили им четырехкомнатный дом, укомплектованный всей необходимой бытовой техникой.

Мольдир Сариева, жительница Шымкента: «Я безмерно счастлива! Даже не могу выразить словами, насколько я взволнована и благодарна. Спасибо моему народу, моей родной земле. Огромная благодарность парням за этот невероятный подарок. Пусть им вернется все сторицей, пусть их дома будут полны радости. Отдельное спасибо Бексултану!»

По словам местных жителей, микрорайон Бекзат славится своими традициями благотворительности и взаимопомощи. Здесь старшее поколение передает молодежи ценности милосердия, создавая уникальную культуру поддержки.

Бексултан Абишев, организатор эстафеты: «Это настоящий праздник. В этом году в микрорайоне Бекзат уже подарили 18 домов. Сегодня, в дни Наурыза, мы передали ключи многодетной семье. Глава семьи — наш земляк, отец девяти детей. Пусть такие добрые инициативы множатся, а наши молодые ребята добиваются еще больших успехов!»

Ранее, в канун Наурыза, еще одна группа молодых людей преподнесла аналогичный подарок другой семье. По словам организаторов, это уже второй случай подобной благотворительности в этом году. Инициатива набирает обороты, передаваясь следующим поколениям и превращаясь в добрую традицию.