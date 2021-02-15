В Туркестане идет работа по реконструкции моста через канал Арыс-Туркестан вдоль автодороги Западная Европа-Западный Китай в направлении трассы Кентау-Туркестан.

На территории для людей предусмотрены удобные, освещенные пешеходные дорожки. Также предусматривается установка пандуса для пешеходов и людей с ограниченными возможностями. Кроме того, здесь установят малые архитектурные формы, скамейки, ограждения и урны для мусора, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Отметим, работа по приведению старого моста в новый современный и исторический облик началась 5 февраля. Завершить все работы, к которым привлекли 52 рабочих и около 10 единиц техники, планируется 20 февраля.