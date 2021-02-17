В Жетысайском районе Туркестанской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних детей, которых с различными травмами доставили в больницу.

Как установили полицейские, примерно в 17.50 ч. вечера неустановленная автомашина совершила наезд на двух несовершеннолетних подростков и одного малыша.

Детей, получивших травмы в результате ДТП, госпитализировали в районную больницу.

Впоследствии, 4-летний мальчик скончался от полученных травм.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские Жетысайского РОП по горячим следам задержали водителя, жителя Жетысая, скрывшегося после наезда на пешеходов.

Изъятые на месте происшествия осколки оказались от автомашины Audi 100.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Проводится досудебное расследование. Автомашина водворена на штрафстоянку. Назначены экспертизы.