В дежурную часть Мактаральского РОП поступило сообщение из таможенного поста «Атамекен» о задержании гражданина Российского Федерации по подозрению в незаконной перевозке наркотиков.

Подозреваемый, направлявшийся на своей автомашине марки DAF из Узбекистана, попытался проехать с наркотиками через границу Республики Казахстан.

Однако, на правонарушителя сработала служебная собака по кличке Магистр.

При обыске у иностранца полицейские изъяли вещество, похожее на наркотическое средство. Согласно экспертизе, изъятый наркотик оказался гашишем, общим весом около 2 грамм.

Подозреваемый арестован. В настоящее время собранные материалы досудебного расследования по факту контрабанды наркотических средств направлены в суд для принятия законного процессуального решения.