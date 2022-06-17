Героин с гашишем изъяли полицейские в Туркестанской области

1 кг гашиша, героин, синтетические наркотики и психотропные препараты изъяли полицейские в Сайрамском районе, сообщает OTYRAR.

Целое ассорти наркотических препаратов изъяли на трассе Алматы — Ташкент. Подозреваемый оказался жителем Алматиснкой области.

С собой мужчина перевозил крупную партию наркотиков, а именно 14 пакетов гашиша, сверток с героином, около 1,5 грамм синтетического наркотика и 5 штук психоторопных препаратов «Трамадол».

Полицейским удалось задержать мужчину около АЗС вдоль республиканской трассы. Наркотики изъяты, подозреваемый арестован, ведется досудебное расследование.