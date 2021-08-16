В дежурную часть Сарыагашского РОП поступила информация о том, что на пограничном посту “Жибек-жолы” задержан мужчина, по подозрению в перевозке наркотиков, сообщает Polisia.kz.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы Сарыагашского РОП. Полицейские установили, что на пропускном пункте на контрабандиста сработала служебная собака по кличке Линда, учуявшая запрещенные вещества.

При обыске у гражданина Узбекистана оперативники обнаружили в кармане брюк полиэтиленовый пакет с содержимым, похожим на наркотическое средство со специфическим запахом. Изъятие вещественные доказательства стражи порядка направили на экспертизу.

Согласно заключению, наркотическое средство оказалось гашишем, общим весом более 36 гр. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РОП по ст. 286 УК РК “Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено”. Подозреваемый находится под стражей. Следствием устанавливаются все обстоятельства и с какой целью мужчина перевозил с собой наркотики.