Служебная собака Клементина помогла обнаружить наркотики у иностранца

Служебная собака «Клементина» помогла полицейским задержать иностранца с наркотиками на границе Казахстана и Узбекистана.

В отдел полиции Сарыагашского района поступило сообщение из пограничного контрольно-пропускного поста «Жибек-жолы» по факту обнаружения наркотических средств у иностранца, который направлялся в Республику Узбекистан.

Как установили полицейские, служебная собака по кличке Клементина учуяла запрещенные предметы в автомашине гражданина Таджикистана и подала знак.

При обыске подозреваемого стражи порядка обнаружили у иностранца в багажнике автомобиля «ВАЗ-2107» сверток с содержимым, похожим на наркотическое средство. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу.

Согласно заключению, наркотическое средство оказалось «гашишем».

Данный факт зарегистрировали по ст. 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено». Подозреваемый арестован. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.