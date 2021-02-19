Уже достигнута договоренность между управлением здравоохранения Шымкента и представителями швейцарской Ассоциации по развитию здоровья и культуры в Центральной Азии Medical Nomad Association.

Теперь врачи государственных медицинских организаций города будут совершенствовать свои знания в странах Европы и будет проводиться работа по развитию медицинского туризма, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

По словам руководителя управления здравоохранения Бакытжана Позилова, в городе работают 4 169 врачей различных специальностей, ряд из которых до настоящего времени прошли повышение квалификации за рубежом. На основании вышеуказанного соглашения в этом году 21 врач будет направлен на обучение за рубеж, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Врачи повысят квалификацию в нейрохирургии, общей хирургии, офтальмологии, оториноларингологии. Согласно требованиям управления, специалисты, выезжающие в страны Европы, должны владеть английским языком.