Медицинский туризм в Казахстане набирает обороты

В Казахстане активно развивается медицинский туризм. С начала года лечиться в республику приехали три тысячи человек. Это вдвое больше, чем годом ранее.

Чтобы сделать операцию в Казахстане, иностранцы покупают специальные медпутевки. В них входят выбор клиники и врача, онлайн консультация по анализам, трансфер и проживание в гостинице. Если операция несложная, пациенту проведут экскурсии по городу и познакомят с местными традициями.

Кристина Кривец, президент казахстанской ассоциации медицинского туризма:

«В прошлом году было более пяти тысяч туристов. В этом году мы еще не можем сказать сколько точно, но мы уже видим рост по сравнению с прошедшим полугодием. На нас также влияет все, что происходит в мире. И если до этого какие-то страны были более популярны, чем мы, то сейчас на арену Казахстан выходит, он на передовом фланге».

На лечение в Казахстан, в основном, приезжают из ближнего зарубежья. Постепенно растёт приток и пациентов из Германии, США, Израиля, Эмиратов и Швейцарии. Самые популярные направления медицинского туризма – нейро- и кардиохирургия, перинатальная медицина, нейрология и стоматология.