Сделан важный шаг в развитии медицинского туризма в Шымкенте

В Шымкенте развивают медицинский туризм. Сегодня между городским онкоцентром и республиканским онкологическим научно-исследовательским институтом Республики Узбекистан был подписан меморандум.

Специалисты будут обмениваться опытом. Узбекистанские пациенты смогут приехать в Шымкент и пройти курс лечения у нас. Делегация соседней страны ознакомилась с методикой лечения местных онкологов, и высоко оценила их работу.

В лечебном учреждении обновили материальную базу, установили новейшее оборудование. Оно помогает на раннем этапе выявлять злокачественные новообразования у пациентов. В больнице проводятся сложные онкологические операции с применением малоинвазивных способов хирургического вмешательства. Делегация из Узбекистана высоко оценила работу местных медиков и выразила готовность к обмену опытом. Стороны подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Теперь специалисты двух стран смогут обмениваться опытом и проводить совместные операции. Ожидается, что на лечение в Шымкент будут приезжать и узбекистанские пациенты.

«Сегодня мы ознакомились с работой онкологического центра в Шымкенте. Здесь хорошо поставлены скрининговые исследования, проводят оперативные вмешательства. Нам есть чему поучиться. Теперь в рамках меморандума наши врачи смогут обмениваться опытом и проводить совместно операции. Также мы будем направлять к вам наших пациентов«, — говорит Баходир Пирназаров, руководитель отдела онкологического и радиологического центра Узбекистана.

В следующем году ведущие местные специалисты посетят Республиканский научно-исследовательский онкологический институт в Узбекистане и обменяются опытом с зарубежными врачами. По словам директора шымкентского онкологического центра, дефицита специалистов нет. Но важно постоянно повышать их квалификацию. Делегация Узбекистана также ознакомилась с работой недавно открывшегося Центра ядерной медицины. Меморандум позволит улучшить медицинский туризм в мегаполисе.

«Делегация полностью ознакомилась с нашим центром, и мы подписали первый меморандум, в рамках которого был рассмотрен обмен опытом. Проделанная нами работа получила высокую оценку. В дальнейшем наши специалисты планируют ознакомиться с работой узбекистанского центра», — говорит Жаксылык Мауленов, директор онкологического центра г.Шымкента.

Всего в онкологическом центре Шымкента 210 коек. По последним данным, на учете с онкологическими заболеваниями в мегаполисе состоит более 7 тысяч больных. С начала года у 232 пациентов выявили заболевание на ранней стадии. Специалисты шымкентского онкологического центра работают в тесном контакте с зарубежными коллегами, постоянно повышая квалификацию.