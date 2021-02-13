На пульт управления «112» 13 февраля 2021 года в 14.43 поступило сообщение из индустриальной зоны «Ордабасы», расположенный по шоссе Қапал батыра 5 км Енбекшинского района.

На территории индустриальной зоны в 5-ти этажном здании произошло частичное обрушение перекрытия из железо-бетонных плит 5-го этажа на площади 625 кв.м. Здание недействующее, общая площадь составляет 2000 кв.м.

На месте происшествия в аварийно-спасательных работах были задействованы спасатели оперативно-спасательного отряда, 1 кинологический расчет. С помощью кинологического расчета под завалами обнаружены тела 3-х мужчин -1967 г.р., 1992 г.р. и 1999 г.р. По предварительным данным один их них работал охранником, остальные двое занимались разборкой металлических конструкций бесхозного цеха.

Всего были задействованы 18 сотрудников и 1 кинологический расчет Департамента по ЧС г.Шымкент, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф.