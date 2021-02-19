Во второй декаде февраля в Шымкенте установилась по-настоящему теплая весенняя погода.

Резкое потепление температуры воздуха привело к тому, что на деревьях набухли почки, а урюк и вовсе зацвёл!

Нежные цветы благоухают и наливаются розовым цветом. Температура воздуха в Шымкенте поднялась выше16 градусов тепла. Правда, велика вероятность того, что уже через пару дней цветы опадут. В Шымкенте обещают резкое похолодание, уже в субботу ночью температура воздуха опустится до минус 7 градусов. А на следующей неделе синоптики и вовсе прогнозируют снег.