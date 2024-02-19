Какой будет весна в Казахстане, рассказали синоптики

Синоптики Казгидромета предоставили сезонный прогноз на март-май 2024 года.

Март месяц будет богатым на осадки. На севере зима еще будет давать о себе знать в первый месяц. Ожидаются частые снегопады, метели, не исключены гололеды и туман. В отдельные дни температура воздуха будет понижаться до -25 градусов.

Зато в южных регионах уже с начала марта установится по-весеннему теплая погода, но не исключены частые осадки. Их прогнозируется больше нормы на большей части республики, в пределах нормы – на юго-западе, в северо-западной части Казахстана. Ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0,-10°С до +3+8°С, днем от 0,+10°С до +10+18°С.

Апрель будет теплым. Температура воздуха ожидается выше нормы на 1°. В апроеле также ожидаются осадки, на большей части республики выше климатической нормы. А вот на юго-востоке и в горных районах юга дожди будут частыми.

Май обещает быть теплым, количество осадков около нормы на всей территории Казахстана.