Снег и дождь ожидается в Шымкенте 13 марта

Похоже зима не собирается отступать, по сведениям «Казгидромет» ближайшие дни на юге страны будет пасмурная погода, передает OTYRAR.

Как сообщают синоптики, в Шымкенте 13 марта ночью ожидаются сильные осадки: дождь и снег. Временами ожидаются гололед, туман. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Туркестане ночью и утром ожидаются дождь и снег, гололед, туман. На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются осадки, ночью в горных и предгорных районах области сильные осадки в виде дождя и снега.

На юге, западе, в горных и предгорных районах области ожидаются гололед, туман. Ветер северо-западный днем в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с.