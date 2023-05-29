35-градусная жара ожидается в Шымкенте

В Шымкенте жарче день ото дня. Столбик термометра ползёт вверх. Синоптики Казгидромета обещают знойную жару в ближайшие дни.

Неделя началась с теплой погоды и переменной облачности. Дождей как минимум в ближайшие 3 дня не ожидается. 29 мая ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 31-33 тепла.

Во вторник также сохранится сухая погода, переменная облачность ветер восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 32-34 тепла.

День защиты детей и день последнего звонка будет жарким. Столбики термометров поднимутся до 35 градусов жары. Ночью температура воздуха — 17-19 градусов. Переменная облачность, без осадков.

Судя по прогнозам, жара будет усиливаться и к концу недели может подняться до 37 градусов.