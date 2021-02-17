15 февраля около 6:00 часов утра сотрудник полка патрульной полиции Департамента полиции города Шымкента Сунгат Абилов в ходе патрулирования территории заметил разбитое стекло автобусной остановки «Радуга», расположенной по проспекту Абая.

Страж порядка сразу же сообщил об этом в дежурную часть Управления полиции Абайского района и приступил к розыску вандалов.

Полицейский в ходе проверки заметил и остановил 2-х молодых людей, находящихся недалеко от места происшествия.

В качестве доказательства, на сотовом телефоне нашлось видео, на котором эти люди разбивают стекло остановочного павильона.

Двое 19-летних парней были доставлены в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончанию которой действиям данных граждан будет дана правовая оценка.