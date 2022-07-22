Подростки-вандалы разгромили скамейки для отдыха в парке Туркестана

Действия трёх подростков, сломавших имущество парка, зафиксировала камера видеонаблюдения.

В полицию города Туркестан поступила жалоба от сотрудников учреждения «Зелёный Туркестан» о том, что неизвестные сломали в парке три скамейки и мусорный ящик.

Получив сообщение, в первую очередь, для выявления виновных привлекли участковых инспекторов полиции. Опросили очевидцев и тщательно изучили камеры видеонаблюдения.

В результате в парке полицейские обнаружили видеозапись, на которой запечатлены действия лиц, совершивших указанные правонарушения. Как выяснилось, трое несовершеннолетних, гуляя по парку около 04:55 ч. утра, совершили нелицеприятный поступок из-за любопытства.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».