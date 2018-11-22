В Шымкенте под автомобильным мостом по улице Торекулова сегодня целый день шли реставрационные работы. Вандалы опять разбили несколько десятков облицовочных плит.

К слову сказать, подобное уже происходило в августе. И тогда декоративные дорогостоящие плиты были восстановлены. Однако, прошло ровно три месяца, как день в день все повторилось.

Только теперь молодые люди нанесли более значительный ущерб. Явно ногами они целенаправленно по мере движения разбивали десятки отделочных плит. Во сколько оценят ущерб нам обещали сообщить в городском отделе ЖКХ акимата Шымкента.

Но куда важно получить ответы и на другие вопросы: когда здесь появятся камеры видеонаблюдения и будут задержаны те, кто не знает куда приложить свои недюжинные силы.

Ирина Казорина