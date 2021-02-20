Иностранца задержали гвардейцы Национальной гвардии.

Инцидент произошел вечером 19 февраля в Шымкенте. К патрулировавшим улицы города военнослужащим воинской части 6506 Национальной гвардии обратилась женщина с просьбой: задержать мужчину, избившего охранника одного из банков.

По словам женщины, молодой парень, находясь в одном из отделений банков города, вел себя странно. Он то заходил в здание, то выходил из него обратно, делая это несколько раз. На подобные действия мужчины охранник банка сделал замечание. На что молодой человек отреагировал агрессивно и в ходе словесной перепалки из хулиганских побуждений нанес сотруднику охраны удар и убежал в неизвестном направлении.

По полученным приметам мужчины гвардейцы сразу же приступили к поиску беглеца. И спустя время военнослужащим полицейскими удалось задержать злоумышленника, подходящего по ориентировке.

— Заметив, что мы приближаемся к нему, молодой человек попытался убежать. Но не успел. Задержав его, мы передали его сотрудникам полиции, — рассказывает начальник войскового наряда рядовой Нурсултан Аскен.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что нарушитель является гражданином Российской Федерации. Для дальнейшего выяснения обстоятельств молодой человек был доставлен в Енбекшинское РУВД.