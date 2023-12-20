В Шымкенте открылся региональный филиал Home Credit Bank.

На торжественном открытии собрались партнеры и постоянные клиенты банка. В новом филиале посетители могут получить все флагманские услуги: открыть дебетные карты с выгодными кэшбеками, получить удобные кредитные продукты, провести бесплатные платежи и переводы, открыть выгодные депозиты со ставками до 17,8%.

«Несмотря на то, что все наши услуги и продукты можно приобрести дигитально, для нас очень важно оказать персонализированное внимание и персонализированное продуктовое предложение для каждого клиента. В этом суть нашего бизнеса. Мы делаем не стандартные продукты, а продукты под каждого клиента и каждого сегмента. Мы очень рады, что не только в дигитальном формате, но и в формате физического обслуживания мы можем предложить клиентам что-то новое», — говорит Кирил Бачваров, председатель правления «Home Credit Bank».

По словам представителя филиала Национального Банка, в Шымкенте большой потенциал развития финансового сектора. И открытие филиала Home Credit Bank этому поспособствует.

«Сейчас в мире развитие цифровых технологий, но все равно требуется физическое присутствие офиса. Я думаю, что Home Credit Bank предоставит хороший спектр банковских услуг и все клиенты будут довольны», — говорит Ануар Ботанбеков, директор шымкентского филиала «Национального банка Казахстана».

В этом году Home Credit Bank запустил цифровой банк для малого и среднего бизнеса – HCB Business, позволяющий предпринимателям проводить все банковские операции онлайн и там же вести бухгалтерию. Но многие бизнесмены предпочитают получать услуги оффлайн, потому что ценят индивидуальный подход и качественный уровень обслуживания.

«Я являюсь клиентом Home Credit Bank уже больше двух лет, у меня открыта карта, также я брала здесь кредит. Мне очень нравится обслуживание а банке, их индивидуальный подход, все доступно объясняют и предлагают выгодные услуги. Сегодня открылся новый филиал, он в самом центре города, что очень удобно. Я желаю банку процветания», — говорит Нургуль Кобланова, предприниматель.

У Home Credit Bank 18 филиалов и 33 отделения в 18 городах Казахстана. Новая банковская точка не только даст возможность быть ближе к клиентам, но и позволит развивать с ними долгосрочные и доверительные отношения.

Лицензия №1.2.36/40 от 17.08.2022 г., выдана АРРФР РК.